اتحاد الجمعيات الفلاحية يعلن اعادة العصاد رئيسا له

اعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، الاربعاء، عن اعادة حيدر عبد الواحد العصاد الى منصبه رئيسا للاتحاد. وقالت المستشار الاعلامي للاتحاد اريج الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة بداءة الكرخ اصدرت قرارا باعادة حيدر عبد الواحد العصاد لمنصبه كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق". واضافت انه "تم تسليم العصاد رئاسة الاتحاد بانسيابية وسلمية".



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