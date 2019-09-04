المركزي للإحصاء: ثلث سكان الريف يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب

وقال الجهاز في إحصائية أعدها لعام 2018 واطلعت عليها الخليج 365، إن "نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في عموم البلد بلغت 82.6%، شكلت نسبة السكان المخدومين بهذه الخدمة في الحضر 91.7%، في حين ما يزال أكثر من ثلث سكان الريف غير مخدومين بهذه الشبكات، إذ بلغت نسبة المخدومين 63.3%".وأضاف الجهاز، أن "متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة للسكان الكلي في العراق بلغ 342 لتر/ يوم"، مشيراً إلى أن "أعلى متوسط لنصيف الفرد سجل في محافظة واسط وقد بلغ 580 لتر/يوم، في حين كان أقل معدل في محافظة صلاح الدين حيث بلغ 190 لتر/ يوم".

وتعاني بعض المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد من شح المياه الصالحة للشرب على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات نتيجة قلة المشاريع الخاصة بتصفية المياه.

