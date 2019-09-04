- 1/2
- 2/2
وكالاتالأربعاء 2019/9/4 01:34 م بتوقيت أبوظبي
ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران
أكدت الشركة البريطانية المالكة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" أن 16 فردًا من طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران سيبقون على متنها لتشغيلها.
وقالت الشركة - في بيان الأربعاء إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران.
كان التلفزيون الرسمي الإيراني قال، الأربعاء، إن طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها.
وكانت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في 19 يوليو / تموز الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية؛ لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية المحتجز بإيران تؤكد بقاء 16 فردا لتشغيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.