الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية المحتجز بإيران تؤكد بقاء 16 فردا لتشغيلها

أكدت الشركة البريطانية المالكة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" أن 16 فردًا من طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران سيبقون على متنها لتشغيلها.

وقالت الشركة - في بيان الأربعاء إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران.

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كان التلفزيون الرسمي الإيراني قال، الأربعاء، إن طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها.

وكانت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في 19 يوليو / تموز الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية؛ لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.