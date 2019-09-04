العقوبات الأمريكية تهبط بصادرات فنزويلا من النفط لأدنى مستوى

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أظهرت تقارير داخلية وبيانات "رفينيتيف أيكون" أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس/آب لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأمريكية.
وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة "بي.دي.في.إس.إيه" ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو/تموز، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، حسب البيانات المعدلة، وفقاً لرويترز.
وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة، عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس/آب، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة، وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع بي.دي.في.إس.إيه.
وبي.دي.في.إس.إيه مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا. وكثفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ حيث اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.