العقوبات الأمريكية تهبط بصادرات فنزويلا من النفط لأدنى مستوى

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أظهرت تقارير داخلية وبيانات "رفينيتيف أيكون" أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس/آب لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأمريكية.



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وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة "بي.دي.في.إس.إيه" ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو/تموز، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، حسب البيانات المعدلة، وفقاً لرويترز.

وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة، عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس/آب، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة، وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع بي.دي.في.إس.إيه.

وبي.دي.في.إس.إيه مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا. وكثفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ حيث اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.