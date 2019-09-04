عبدالله بن زايد والجبير يبحثان مع عمران خان المستجدات على الساحة الكشميرية الأربعاء

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
يقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، بزيارة إلى باكستان تستغرق يوما واحدا، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.
وذكرت مصادر للصحيفة السعودية، أن الجبير والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.
وأضافت المصادر أن المباحثات سوف تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الـ3، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.
وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعي للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الأوضاع في أفغانستان.
من جهتها، رحّبت باكستان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والجبير، مؤكدة أن إسلام آباد حريصة على التشاور مع الرياض وأبوظبي حول المستجدات في المنطقة وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي بسبب الأزمة الكشميرية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.