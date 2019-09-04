حكومة هونج كونج تسحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أعلنت الرئيسة التنفيذية فى حكومة هونج كونج سحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، والذى تسبب فى احتجاجات وغضب شعبى عارم.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل. يشار إلى هونج كونج تشهد مظاهرات واحتجاجات عارمة منذ عدة أسابيع على خلفية الإعلان عن مناقشة قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين. Advertisements Advertisements

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