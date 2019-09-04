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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت شبكة فيس بوك إن تقنيتها للتعرف على الوجوه ستكون الآن متاحةً لجميع المستخدمين مع خيار تعطيلها، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وقالت الشبكة إنها "لن تستخدم تقنية التعرف على الوجوه إلا لاقتراح الإشارة إليك على أصدقائك في الصور تلقائيًاً".
واعتباراً من اليوم، سيحصل جميع مستخدمي فيس بوك، الجدد والحاليين، على إعداد التعرف على الوجوه، وسيتلقون إشعاراً يوضح كيفية عمله.
وأضافت الشبكة أن المستخدمين الذين لا يزالون يملكون إعداد اقتراحات الإشارة سيبدؤون اعتباراً من اليوم في رؤية ملاحظة في آخر الأخبار، تشتمل على المعلومات الخاصة بالمزايا الجديدة، وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن استخدام فيس بوك للميزة، إلى جانب زر يسمح بالاستمرار في استخدام الإعداد أو تعطيله.
أما الذين اختاروا تعطيل إعداد التعرف على الوجوه، فقالت الشركة في محاولة لطمأنتهم، إنها لن تستخدم هذه التقنية للتعرف عليهم أو اقتراح الإشارات.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه دون موافقة أصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.