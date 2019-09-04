المعارضة تحبط هجوماً للقوات السورية والروسية في إدلب

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تصدت فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب، لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والروسية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب، اليوم الأربعاء.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، طلب التكتم على هويته: "تمكنت فصائل المعارضة من إحباط تسلل للقوات الحكومية السورية والروسية فجر اليوم الأربعاء، على محور بلدة إعجاز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقتل 9 مهاجمين، وأصاب 6 آخرين بينهم عناصر من القوات الروسية".
وأكد القائد العسكري، أن "الهجوم يأتي بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية التي أعلنتها القوات الروسية في 24 أغسطس الماضي، ويعتبر التسلل اليوم والقصف المدفعي لبلدة كفرسجنة وقرية أرينبة في ريف إدلب الجنوبي، وتحليق مكثف للطيران في مدينة كفرنبل، إشارة على قرب بدء القوات الحكومية عملية عسكرية للسيطرة على طريق حماة حلب".
من جهته، اعترف المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سوريا، على مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم الذي نفذته القوات السورية والروسية على بلدة إعجاز.
وقال: "نفذت القوات الخاصة الروسية عملية نوعية ضد أحد الأهداف الإرهابية في منطقة إعجاز شرقي مقاطعة إدلب، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الخاصة الروسية، بعد استخدام المسلحين مناظير حرارية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.