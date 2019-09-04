بوتين ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون فى كافة المجالات

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادى الروسى فى مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.



وقال الرئيس الروسى، فى مستهل الاجتماع، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية:" نحن ندعم الهند وهى تدعمنا فى الكثير من القضايا الدولية وآراؤنا متقاربة".

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ومن جانبه، أكد رئيس وزراء الهند على العلاقات المتينة التى تربط الهند وروسيا، قائلا:" إن هذا اللقاء هام ويمثل امكانية تاريخية جديدة لتمتين العلاقات بين البلدين". ووقع الجانبان الروسى والهندى بعد الاجتماع استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

واتفق الجانبان على دراسة امكانية إنشاء مشروعات مشتركة فى الهند لتطوير وتصنيع الطائرات المدنية.

ودعا رئيس وزراء الهند الرئيس الروسى لزيارة الهند العام القادم.

يُذكر أن فعاليات منتدى الشرق الاقتصادى الروسى الخامس انطلقت فى فلاديفوستوك بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك فى المنتدى، الذى يستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.