أمريكا تعلن حظر التجوال فى فلوريدا وجورجيا وكارولينا تحسبا لإعصار دوريان

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجوال فى ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا، تحسبا لإعصار (دوريان) المدمر.

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وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال يهدف إلى تقليص الخسائر البشرية بسبب الإعصار المدمر.

وكان رئيس وزراء جزر البهاما هوبير مينيس قد أعلن - فى وقت سابق - ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (دوريان) إلى 7 قتلى، مضيفا أن السلطات تتوقع تسجيل المزيد من الوفيات.

وأصدرت السلطات الأمريكية أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل فى فلوريدا وجورجيا وكارولينا.

يشار إلى أن المركز الوطنى للأعاصير الأمريكى أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى فى قوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يظل فى مساره إعصارا قويا خلال الأيام المقبلة.