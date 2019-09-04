البابا فرنسيس توجه إلى موزمبيق في بداية رحلة تشمل مدغشقر وموريشيوس

توجّه البابا فرنسيس إلى موزمبيق، البلد الفقير الواقع في جنوب شرق إفريقيا، في بداية رحلة تستغرق أسبوعًا ستقوده إلى مدغشقر وموريشيوس في المحيط الهندي أيضًا.
وأوضح الرجل الثاني في الفاتيكان الكاردينال الإيطالي بياترو بارولين، أنّ "البابا سيشدّد في موزمبيق على السلام وحماية الأرض وأهميّة التخلّي عن السلاح".
وتأتي زيارة البابا فرنسيس إلى موزمبيق، بعد شهر على توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة وحركة التمرد السابقة "حركة المقاومة الديموقراطية لموزمبيق" (رينامو) الّتي أصبحت أكبر حزب معارض.
وستكون هذه الرحلة الحادية والثلاثين للبابا فرنسيس إلى الخارج، بعدما زار في رحلاته هذه 49 بلدًا.
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