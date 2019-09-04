وزير الدفاع الايراني: الاستكبار وعملائه لا يفهمون غير لغة القوة

أكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ ان "رد ​المقاومة​ اللبنانية على اعتداءت الكيان الصهيوني يثبت ان الاستكبار وعملائه لايفهمون غير لغة القوة".

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