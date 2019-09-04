حماس: نحن أمام مشهد من الصراع يسير فيه قادة الاحتلال نحو تهويد الضفة كأمر واقع

لفتت حركة "حماس" إلى انه "مرة جديدة يستعد قادة الاحتلال لتدنيس الحرم الإبراهيمي الشريف لارضاء تطرف المجتمع الصهيوني"، مشيرةص إلى "إننا اليوم أمام مشهد من الصراع يسير فيه قادة الاحتلال نحو تهويد الضفة كأمر واقع".

وفي بيان لها، اعتبرت الحركة ان "كسر المشروع الاستيطاني ومواجهته لن يكون إلا عبر ​المقاومة​ التي تستطيع طرد المستوطنين"، مؤكدةً أن "المقاومة في الضفة وأبناء شعبنا الأبطال لن يسمحوا للمستوطنين العيش بأمان فوق أرضنا"، داعيةً قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى "مغادرة مربع الكلام الذي تخدر به وعي الجمهور ووقف الاتفاقيات مع كيان الاحتلال وإطلاق يد المقاومة".