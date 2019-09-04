الجيش المصري: توقيف 217 مهاجرا غير نظامي من جنسيات عدة

أعلن ​الجيش المصري​ عن "توقيف 217 مهاجرا غير نظامي من جنسيات عدة"، مشيراً إلى انه "نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل و​الهجرة​ غير الشرعية عبر الحدود، بينما تم التحفظ على 76 عربة كانت تستخدم في أعمال التسلل والتهريب".

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