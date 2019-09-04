أ.ف.ب: روحاني أعلن أن إيران ستخفض التزاماتها النووية مجددا اليوم أو غدا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" انّ "الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أعلن أنّ إيران ستخفض التزاماتها النووية مجدّدًا اليوم أو غدًا".

وكان قد استبعد روحاني، خلال اجتماع الحكومة، "التوصّل الى توافق مع ​أوروبا​ اليوم أو غدًا بشأن ​الاتفاق النووي​"، لافتًا إلى "أنّنا سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران في اطار خفض التزاماتها النووية إزاء عدم وفاء الجهات الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، الّتي تتضمّن محتوى مهمًّا جدًّا وتضفي على أنشطة "منظمة ​الطاقة الذرية​" الإيرانية تسارعًا مميّزًا".

وركّز على أنّ "هناك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق".