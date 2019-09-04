ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" انّ "الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أنّ إيران ستخفض التزاماتها النووية مجدّدًا اليوم أو غدًا".
وكان قد استبعد روحاني، خلال اجتماع الحكومة، "التوصّل الى توافق مع أوروبا اليوم أو غدًا بشأن الاتفاق النووي"، لافتًا إلى "أنّنا سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران في اطار خفض التزاماتها النووية إزاء عدم وفاء الجهات الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، الّتي تتضمّن محتوى مهمًّا جدًّا وتضفي على أنشطة "منظمة الطاقة الذرية" الإيرانية تسارعًا مميّزًا".
وركّز على أنّ "هناك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: روحاني أعلن أن إيران ستخفض التزاماتها النووية مجددا اليوم أو غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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