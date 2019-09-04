زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في بلادها

أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام عن سحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين أدى إلى غرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
تصريح لام جاء خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.
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