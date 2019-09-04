لفت وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إلى أن "​الحكومة الفلسطينية​ وصلت إلى حد الاقتراض الأقصى، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة المقاصة الحالية"، مشيراً إلى أن "الحكومة اقترضت أزيد من 450 مليون ​دولار​، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير فلسطيني: وصلنا حد الاقتراض الأقصى من البنوك لتمويل نفقاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.