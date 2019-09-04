شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنية أحمد الميسري، على أنّه "لم ولن يتمّ الجلوس مع ما يُسمّى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على طاولة حوار"، مؤكّدًا أنّ "هذا القرار محسوم في كلّ مؤسسات الشرعية اليمنية". ولفت إلى أنّه "إذا كان هناك من حوار فسيكون مع الإمارات، باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية".
وركّز في تصريح، على أنّ "الإمارات هي الجهة الأساسيّة في النزاع، وإنّها تقدّم خدمة مجانيّة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)"، مبيّنًا أنّ "الحكومة الشرعية ستعود إلى عدن بالسلم أو بالحرب، والجيش الوطني اليمني جاهز لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية اليمن: لن نتحاور مع المجلس الانتقالي بل مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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