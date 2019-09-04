وزير داخلية اليمن: لن نتحاور مع المجلس الانتقالي بل مع الإمارات

شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ​اليمن​ية أحمد الميسري، على أنّه "لم ولن يتمّ الجلوس مع ما يُسمّى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على طاولة حوار"، مؤكّدًا أنّ "هذا القرار محسوم في كلّ مؤسسات الشرعية اليمنية". ولفت إلى أنّه "إذا كان هناك من حوار فسيكون مع ​الإمارات​، باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية".

وركّز في تصريح، على أنّ "الإمارات هي الجهة الأساسيّة في النزاع، وإنّها تقدّم خدمة مجانيّة لجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)"، مبيّنًا أنّ "الحكومة الشرعية ستعود إلى عدن بالسلم أو بالحرب، والجيش الوطني اليمني جاهز لذلك".