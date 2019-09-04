أعلنت السلطات في غينيا بيساو، أنّ "الشرطة صادرت ما يزيد على 1.8 طن من الكوكايين مخبأة في أكياس طحين، وهي أكبر شحنة مصادرة في تاريخ البلاد".
وذكرت الشرطة أنّ "المخدرات وصلت من البحر إلى شمال غرب البلاد، وأنّها اعتقلت ثمانية أشخاص، أربعة منهم من مواطنيها وثلاثة من كولومبيا والأخير من مالي، بعد عمليّة للمخابرات استمرّت أسبوعين"، موضحةً أنّ "الشحنة كانت في طريقها لمتشددين إسلاميين".
وهذه ثاني شحنة مخدرات كبيرة يتمّ مصادرتها هذا العام في غينيا بيساو. ففي آذار الماضي، تمّت مصادرة 800 كيلو غرام من الكوكايين.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة غينيا بيساو أعلنت مصادرة 1.8 طن من الكوكايين مخبأة بأكياس طحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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