رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: سنعزز تعاوننا مع السعودية

أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، أن "​روسيا​ ستوسع تعاونها مع ​السعودية​ وستعلن عن استثمارات جديدة مع ​الرياض​ خلال زيارة الرئيس الروسي المزمعة إلى السعودية"، مشيراً إلى أن "الصندوق سيلعب دورا أساسيا خلال الزيارة، لأن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين تعد جانبا مهما للغاية".

ولفت إلى أن "التغييرات في إدارة قطاع ​النفط​ السعودي مع استعداد شركة "​أرامكو​" السعودية لطرح عام أولي، لن يكون لها تأثير على العلاقات مع روسيا".