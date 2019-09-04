الحكومة الايرانية: نترقب تنفيذ وعود شراء النفط الايراني واستلام مستحقاته

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الايرانية​ ​علي ربيعي​ عن "ترقب تنفيذ وعود شراء ​النفط​ الايراني واستلام مستحقاته"، موضحاً أنه "لا أفق لدينا بشأن التوصل لاتفاق مع الاوروبيين حتى الجمعة المقبلة".

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