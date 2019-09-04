نهاد المشنوق: ما حصل في الضاحية هو خرق إسرائيلي واضح واعتداء

إعتبر النائب ​نهاد المشنوق​ أنّ "ما حصل في الضاحية هو خرق إسرائيلي واضح واعتداء، لأنّ سماء الضاحية ليست سماءً مستقلّة وليست سماءً تخصّ فريقاً، بل هي سماء ​بيروت​ و​الجنوب​ و​البقاع​ و​الشمال​ وكلّ ​لبنان​، ومسؤوليتها مسؤولية ​الدولة​ التي كانت بعيدة أو مبعدة عن الكثير من التفاصيل"، داعياً إلى "استراتيجية دفاعية تعيد للبنان مواصفات الدولة الطبيعية، بحقوقها في السيادة على أرضها ومقدّراتها، وبواجباتها كدولة مسؤولة أمام النظام الدولي، وليس دولة ساحة أو غرفة عمليات كما هو واقعنا اليوم".

وحذّر من أنّه "لا ازدهار ولا نموّ ولا تقدّم كبير، وأكاد أقول (وان شاء الله أكون مخطئاً) لا نفط ولا غاز، من دون الاتفاق الجدّي والحاسم على ​الاستراتيجية الدفاعية​ اللبنانية". ودعا "فخامة الرئيس وكلّ القوى السياسية للعودة إلى طاولة مباحثات جديّة حول استراتيجية دفاعية، وإلا فنحن نتّجه إلى مجهول لا نعرف إلى أين يصل".

وإذ أكّد المشنوق "وجود مطامع إسرائيلية ونوايا مبيّتة"، رأى في المقابل أنّ "هناك نزاعاً في المنطقة بين الأميركيين وبين الإيرانيين. لا أعتقد أنّ هناك من خرج ليقول إنّه مع المشروع الأميركي، لكن أيضاً نحن لسنا جزءًا من المشروع الإيراني ولن نكون ، بل نحن عربٌ عربٌ عربٌ".

وتمنّى أن "يصل إلى نتيجة الجهد الكبير في الموضوع المالي والاقتصادي"، معتبراً أنّه "يحتاج إلى جهد وقبول وتعب من كلّ الناس، لا أعتقد أنّه سيكون سهلاً الوصول إلى نتيجة في الوقت المناسب لأنّنا نسمع كلّ يوم خبراً سياسياً أو مناسبة سياسية أو مشكلة سياسية تعقّد لنا الأمور أكثر وأكثر".