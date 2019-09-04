الدفاع المدني:مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات أن عناصر المديرية تمكنوا من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد50):

أعشاب (عدد38):

بيروت (عدد2): أرض جلول - جسر الأشرفية. جبل لبنان (عدد10):حالات - حدشات(كسروان) - شارون - الحدت - شحيم - السعديات - مجدلبعنا - الحدت.

وأشجار : داريا(الشوف) - دلهون. البقاع (عدد9):لالا - عرسال - السلطان يعقوب - العقيدية - جب جنين(3) - زحلة.

وأشجار: بدنايل. الجنوب (عدد10): البيسارية - عزة - تول - طنبوريت - لوبية - شوكين - مغدوشة - عين الدلب - الناقورة - عدلون. الشمال(عدد7):عمار البيكات - ببنين - السفيرة - كرم سدة - كفرملكي.

وأشجار : بزال - بخعون. منازل (عدد4): سحمر - المساكن - أدونيس وإخلاء مواطن - حناويه ونقل مواطنة الى المستشفى. مؤسسات(عدد1): داخل مطبعة في الخندق الغميق. كهرباء (عدد2):غرفة كهرباء في الميناء(طرابلس) - مولد في الهرمل. Advertisements نفايات وأعشاب (عدد4):حالات - الحازمية - بخعون - أبي سمرا. مختلف (عدد1):حقل قمح في حوش الرافقة. - حوادث سير(عدد3): طريق عام القليلة /صور ونقل جريح الى المستشفى - طريق برج الشمالي /صور ونقل جريحين الى المستشفى - أوتوستراد غزير ونقل 4 جرحى الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (14) حالة طارئة. - إغاثة وإنقاذ (عدد2) : نقل مصابة الى المستشفى إثر إنهيار سقف منزل في المساكن/صور - إنقاذ سلحفاة من البحر مقابل شاطىء العريضة. - سلامة عامة (عدد1) : الضاحية الجنوبية. مجموع المهام المنفذة خلال 24 ساعة الأخيرة :70 مهمة. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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