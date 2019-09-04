وديع الخازن التقى النائب الأسقفي العام الجديد لأبرشية فرنسا المارونية

إستقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في مقر المجلس العام الماروني، النائب الأسقفي العام الجديد لأبرشية فرنسا المارونية الأب جوني سابا ومنسّق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في الشمال والملحق الإعلامي في الوادي المقدّس الصحافي جوزف محفوض، حيث قدّموا للخازن الأفلام الوثائقية لأديار الوادي المقدّس التي تشمل دير سيدة قنوبين ومار شربل- بقاعكفرا ودير مار أنطونيوس قزحيا والإنتشار في أستراليا وقبرص، والأخ إسطفان، وبحثوا معه الفيلم الوثائقي عن غابة أرز الرب بمناسبة ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير المئوية.
الخازن شكرهم على جهودهم هذه لتعزيز معاني هذه الذكرى ودور البطريرك المثلث الرحمات الياس الحويك، الذي كان له الدور المحوري في مؤتمر فرساي عام 1919 لإعلان لبنان الكبير.
وتمّ التطرّق إلى أهمية الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرعاية هذا الحدث الجوهري في نشوء لبنان في سياق الدور الأساسي للبطريركية لجمع الجغرافيا والإنسان في بوتقة الوحدة الوطنية المنشودة.
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