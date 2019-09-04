حواط: ما أحوجنا إلى ثورات ضد طبقة الفاسدين والمستبدين من أجل الحرية والكرامة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، إلى "انّنا احتفلنا يوم السبت الماضي بتدشين ساحة عاميّة لحفد في البلدة". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما أحوجنا اليوم إلى ثورة، لا بل ثورات، ضدّ طبقة الفاسدين والمستبدّين، من أجل الحريّة والكرامة والعدالة في ​لبنان​".

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