حنكش: جمدوا التوظيف لبعد الإنتخابات واعيدوا توزيع الموجود على الشواغر

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "ملفت إنه بعد ما إتفق الأفرقاء على عدم التوظيف، بس وظفوا أكثر من 3 ألاف (بإعترافهم)، اليوم رجعوا اتفقوا على تجميد التوظيف 3 سنين"، معتبرا أنه "ليس صدفة أنه 3 سنوات تنتهي قبل إنتخابات 2022، ما هو رأيكم: جمدوا التوظيف لبعد الإنتخابات أو اعادة توزيع الموجود على الشواغر الطارئة ‏أو ما بتوفي؟".

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