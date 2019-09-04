وفد من الشؤون الاجتماعية زار البيرو وأطلع على سياسات الحماية وشبكات الامن الاجتماعي

زار وفد من مديرية الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية ومن مشروع "دعم الاسر الاكثر فقرا" البيرو في جولة ميدانية تعلمية وتشاركية بهدف كسب الخبرات حول سبل رسم سياسات اجتماعية والتشبيك بين مؤسسات الدولة للحد من الفقر وتحسن الانظمة والبرامج المحلية المستوحاة من الزيارة لخدمة النساء الحوامل، الاشخاص المعوقين، المسنين، التدخل الوقائي المبكر والرعاية الاجتماعية الصحية.
وعقد الوفد لقاء رسميا في وزارة التنمية والادماج الاجتماعي في ليما حيت تم الاطلاع على سياسات الحماية وشبكات الامن الاجتماعي وخطط وبرامج الدولة البيروية لمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة، كما اطلع الوفد على التجربة بين البرنامج العالمي للغذاء والحكومة في بيرو وعن دوره في مساعدتها لتطوير البرامج و اجراء التقييم ومتابعة شكاوى المواطنين.
بدوره، قدم وفد وزارة الشوون الاجتماعية لمحة عن برامج الوزارة والخدمات المقدمة للمستفيدين، متوقفا عند التحديات والمعوقات التي تواجهها.
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