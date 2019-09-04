مصلحة الليطاني طالبت وزارة الطاقة منع بلدية بر الياس من تمديد شبكات صرف صحي

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بكتاب الى وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، طلبت بموجبه "منع بلدية بر الياس من تمديد شبكات صرف صحي جديدة في نطاقها البلدي، كونها غير موصولة بمحطة تكرير للمعالجة وتشكل مصدرا اضافيا لتلويث نهر الليطاني، بالاضافة الى تعديها على اختصاص ​وزارة الطاقة والمياه​ ومخالفتها للمخطط التوجيهي للوزارة ولحوض نهر الليطاني".

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