مسيرة لرابطتي المتقاعدين من التعليم الرسمي باتجاه بيت الوسط مطالبين بحقوقهم

انطلقت مسيرة من أمام برح المر - ​القنطاري​ لرابطتي المتقاعدين من ​التعليم الرسمي​ (الثانوي والأساسي) باتجاه ​بيت الوسط​ بيت رئيس ​الحكومة​ للاعتصام مطالبين "بتنفيذ المادة 18 من قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ الصادر عن ​المجلس النيابي​ والذي خالفه بغير وجه حق وزير المال بحيث صارت زيادة متقاعدي التعليم الادنى".

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