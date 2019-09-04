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إخماد حريق غرفة للتغذية بالكهرباء في المريجة وآخر شب بأعشاب يابسة في كفرياسين

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في أحد الأبنية السكنية في ​المريجة​ - ​الضاحية الجنوبية​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون وأُخرى من الخروب في ​كفرياسين​ - ​كسروان​".

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