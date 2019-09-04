كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: خروقات الاتفاق النووي المقبلة سيكون لها آثار "غير عادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس حسن روحاني اليوم الاربعاء وفقا للتلفزيون الحكومي ان التحركات المقبلة لايران لتقليص التزاماتها النووية سيكون لها آثار "غير عادية" قبل يومين من الموعد النهائي الذي حددته طهران لأوروبا لإنقاذ اتفاق نووي عام 2015.

وقال روحاني دون الخوض في تفاصيل "الخطوة الثالثة (في خفض التزامات إيران) ستكون الأكثر أهمية وسيكون لها آثار غير عادية".

وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي أيضا إن إيران ستستمر في تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الأطراف الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأمريكية لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام المساعي الدبلوماسية.

وكانت الأمم المتحدة رفعت معظم عقوباتها على إيران في يناير 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي العام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع مع إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وقالت إنه ليس كافيا إذ لا يتناول البرنامج الصاروخي الإيراني وتصرفات إيران في الشرق الأوسط.

وتجادل إيران أيضا بأن تقليص التزاماتها لا يعد انتهاكًا للاتفاق لأنه ينص في بند منفصل على أن ”إيران أوضحت أنها ستعتبر هذه العودة لتطبيق العقوبات أو إعادة فرضها... أو فرض عقوبات جديدة تتصل بالمسألة النووية مبررا للامتناع عن أداء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هذه كليا أو جزئيا“.