كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تعلن سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن زعيمة هونج كونج، أعلنت سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت الاحتجاجات ضد مشروع القانون في المستعمرة البريطانية السابقة في مارس، ولكنها ارتفعت في شهر يونيو وتطورت منذ ذلك الحين إلى دفع نحو المزيد من الديمقراطية.

وكان مشروع القانون قد سمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي، ولم يتضح على الفور ما اذا كان الاعلان عن سحب مشروع القانون المقرر في وقت لاحق اليوم الاربعاء سيساعد في انهاء الاضطرابات.

ولم يرد مكتب الرئيس التنفيذي على الفور على طلب للتعليق.

وكان سحب مشروع القانون أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، والمطالب الأخرى هي: التراجع عن كلمة "الشغب" لوصف التجمعات، والإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين، والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة وحق سكان هونغ كونغ في اختيار زعمائهم ديمقراطيًا.

وقال "مايكل تيان" عضو المجلس التشريعي لهونج كونج ونائب في البرلمان الوطني الصيني: "إنه يتعين على الحكومة سحب مشروع القانون وأنه سيدعم لجنة تحقيق.

وعادت هونج كونج إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تسمح لها بالحفاظ على الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي، مثل حرية الاحتجاج ونظام قانوني مستقل، وبالتالي الغضب من مشروع قانون تسليم المجرمين والتأثير الزاحف في بكين.

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وقال ثلاثة أشخاص على دراية تامة بالأمر:"أن الحكومة الصينية رفضت مقترحًا أخيرًا قدمه لام لنزع فتيل النزاع الذي شمل سحب مشروع قانون التسليم تمامًا".

ولدى سؤالها عن التقرير قالت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة المركزية "تدعم وتحترم وتفهم" قرار لام بتعليق مشروع القانون

ونددت الصين بانتظام بالاحتجاجات وحذرت من تأثير ذلك على اقتصاد هونج كونج

وتنفي الصين أنها تتدخل في شؤون هونج كونج لكنها حذرت مرة أخرى اليوم الثلاثاء من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هددت الاضطرابات بالأمن والسيادة الصينيين.

ولم تظهر الاضطرابات أي علامة على التخفيف بحلول ليلة الثلاثاء.

وتمت مشاركة مقاطع فيديو تظهر الرجل الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة في المحطة على وسائل التواصل الاجتماعي مع جماعات احتجاج ونشطاء يقولون إنه دليل على وحشية الشرطة التي يقولون إنها منتشرة على نطاق واسع ويحتاج إلى التحقيق فيها.

وأنكرت الشرطة مرارًا وتكرارًا استخدام القوة المفرطة، لم ترد على الفور على طلب للتعليق، ومن المقرر أن تعقد شرطة هونغ كونغ مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة مساءً.

وقالت متحدثة باسم هيئة المستشفيات أن ثلاثة رجال تتراوح اعمارهم بين 21 و42 عامًا، ونقلوا الى مستشفى كوونج وا في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.