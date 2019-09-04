كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: المعارضون يسعون لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة اليوم الأربعاء بعد أن منحه المشرعون الذين سعوا لمنعه من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق طلاق هزيمة برلمانية متواضعة.

وترك البرلمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الهواء، مع نتائج محتملة تتراوح من خروج مضطرب بلا صفقة إلى التخلي عن المسعى برمته - كلاهما سيكون غير مقبول بالنسبة لأصوات الناخبين في المملكة المتحدة.

وهزم تحالف من مشرعي المعارضة بدعم من 21 متمردًا من حزب المحافظين جونسون يوم الثلاثاء بناء على اقتراح يسمح لهم لمحاولة تمرير قانون من شأنه أن يقوم بتمديد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ووصف جونسون التمرد بأنه محاولة للاستسلام للاتحاد الأوروبي، وتعهد بعدم تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وقال أن البلاد بحاجة إلى انتخابات.

ومن المقرر أن تجري الحكومة تصويتا على الانتخابات اليوم الاربعاء.

لكن أحزاب المعارضة والمتمردون في حزبه قالوا إنهم لن يسمحوا "بتهريب" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال صفقة الانتخابات.

وقال "كير ستارمر" الرجل البارز في حزب العمال المعارض في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "لن نرقص على أنغامه". "من الواضح ما الأمر. إنه يريد اعتراض مشروع القانون هذا بعد أن فقد السيطرة على البرلمان ومنعنا من إنهاء المهمة".

وأضاف: "لن نصوت مع بوريس جونسون اليوم لحرمان أنفسنا من فرصة لإكمال الأعمال التي سيطرنا عليها للتو من المنزل للقيام به".

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وعد جونسون بقيادة المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، مما أثار مخاوف من أنه يمكن أن يقفز خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى خروج مفاجئ عن الكتلة دون اتفاق على كيفية التعامل مع كل شيء من الغذاء اللوائح على واردات مكونات السيارات.

وتستمر المواجهة بين رئيس الوزراء والبرلمان اليوم الأربعاء بمجموعة من الأحداث المزمعة، بما في ذلك التصويت على محاولة منع أي اتفاق، والتصويت على محاولة جونسون الانتخابية وطرح الأسئلة الأسبوعية على رئيس الوزراء.

وقال سيتي بنك الاستثمار الأمريكي "القضية الأساسية هي الانتخابات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالضرورة قبل 31 أكتوبر". "لا يوجد خطر قائم على الصفقة، لكن يتم حاليًا اختراعه في الانتخابات العامة".

وفي إشارة إلى مدى تشويه "البريكست" للسياسة البريطانية، وتعهد المحافظون بطرد 21 متمردًا - بمن فيهم حفيد وينستون تشرشل، وزعيم الحرب العالمية الثانية في بريطانيا ووزيرين ماليين سابقين - من الحزب.

ولقد رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب التي تم التوصل إليها مع سلف جونسون تيريزا ماي في نوفمبر الماضي، وكانت هناك تقارير في الصحف البريطانية تفيد بأن كبير مستشارين جونسون دومينيك كامينغز وصف المفاوضات بأنها مجرد خدعة.

وعندما سئل يوم الأربعاء عما إذا كان هذا هو كيف رأى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجاب كامينغز "لا. أنا لم أقل ذلك أبدا."