كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات فضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، عن رفض طهران العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية.

وقال ظريف، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية على مؤسسات فضائية إيرانية "غير مجدية".

وكان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، قد أعلن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.

وأشار بومبيو: "هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".

من جهتها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية، الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام برنامجها الفضائي لتطوير صواريخ باليستية تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.

وتأتي العقوبات التي استهدفت وكالة الفضاء واثنتين من الشركات التابعة لها في أعقاب انفجار صاروخ وقع الخميس في مركز الخميني الفضائي الإيراني، بسبب ما قالت الحكومة إنه عطل فني.

أقرت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، إيران تقر للمرة الأولى بالانفجار الذي وقع أثناء عملية إطلاق قمر صناعي وتعزوه إلى عطل تقني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

قال مسؤول إيراني، إن صاروخاً إيرانياً انفجر على منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه مساء أمس الخميس.

وكان مقرراً إطلاق الصاروخ رغم تحذيرات أمريكية لإيران لتجنب هذه الأنشطة.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز بعدما طلب حجب هويته: "كان بسبب بعض المشكلات الفنية، وانفجر لكن علماءنا الشبان يعملون على إصلاح المشكلة". ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

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وتخشى الولايات المتحدة استخدام إيران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران اتهام الولايات المتحدة بأن هذا النشاط غطاء لتطوير صواريخ باليستية.

وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة بلانيت لابز عموداً من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، إن محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي، فشلت في يناير الماضي.

وكان جهرمي قال إن إيران ستطلق 3 أقمار صناعية في المدار بحلول مارس رغم الضغط الأمريكي لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي منتصف أغسطس، قال إن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.

وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية "أمل" في 2009 وقمرها "رصد" ففي يونيو 2011.

وقالت إيران في 2012 إنها وضعت قمرها الصناعي الثالث محلي الصنع "وعد" في المدار بنجاح.

وسبق أن فشلت عمليتان سابقتان لإطلاق قمر اصطناعي في يناير وفبراير.

وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على صورة أخرى لشركة "ماكسار تكنولوجيز" ملونة لكنها أقل دقة لأنها من ارتفاع أعلى، وتم التقاطها الخميس الساعة 11:12 بالتوقيت المحلي، يظهر فيها عمود دخان يتصاعد من منصة الإطلاق.