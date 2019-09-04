كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بانقلاب حافلة تقل سائحين صينيين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة إن حافلة تقل 27 شخصا، معظمهم سائحون صينيون، انقلبت على طريق سريع في الجزيرة الشمالية، في نيوزيلندا اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة.

وقال مسؤول إن الشرطة تحقق في الحادث الذي وقع على الطريق السريع رقم 5 بالقرب من روتوروا، وهي مقصد سياحي شهير للمجموعات السياحية القادمة من الصين، حيث انقلبت الحافلة على الجانب الآخر من الطريق.

ونقلت "رويترز" عن برنت كرو وهو محقق في منطقة خليج بلنتي خلال مؤتمر صحفي: "إنه حادث مأساوي لكل المعنيين وله تداعيات بعيدة المدى".

وقال مسؤول في السفارة الصينية في ولنجتون لـ"رويترز"، إن السفارة تتعاون مع الشرطة للتعرف على هوية الضحايا. ويعاني اثنان من المصابين من جروح خطيرة بينما تقل إصابات الأربعة خطورة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

تم رفض طلب مواطن باكستاني يسعى للحصول على صفة اللاجئ للاستئناف، على الرغم من ادعائه بأنه هدف لحركة طالبان.

وكما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، في المحكمة العليا النيوزيلندية في أوكلاند، وأصدر القاضي ويلي، آخر مغادرة لمقدم الطلب، المعروف باسم DC، في 28 يونيو.

قدم DC طلبين تمهيديين، في المحكمة العليا، يطلب الإذن لقرار المحكمة وبدء إجراءات المراجعة القضائية.

Advertisements

وكانت محاولته الثالثة للمطالبة بوضع اللاجئ أو وضع الشخص المحمي التي تسمح له بالاستمرار في العيش في نيوزيلندا.

ومع ذلك، قال ويلي، إن DC لا يمكنه "استيفاء اختبارات الإذن بالاستئناف" أو "اختبارات المراجعة القضائية" وبالتالي تم رفض طلب الإجازة.

DC من قرية صغيرة في منطقة وادي سوات في باكستان ومتزوج ولديه ستة أطفال لا يزالون يعيشون في القرية.

في العام 2005، بدأ العمل في شركة باكستان الوطنية للملاحة كبحار وفي عودته إلى القرية في فبراير 2009، تعرض للاعتداء من قبل أعضاء في حركة طالبان.

وردًا على ذلك، انضم إلى القتال ضدهم وأصبح عضوًا في لجنة معارضة لطالبان وبدأ سرا في تغذية معلومات عنهم.

بعد شهرين، استعاد الجيش السيطرة على القرية، لكن في العام 2014، بدأت حركة طالبان في ملاحقة أعضاء اللجنة المنضمة إلى DC.

وهو يدعي أنه تعرض لإطلاق النار أثناء عودته إلى قريته في نوفمبر 2014 بعد فراره إلى العاصمة كراتشي لبعض الوقت.