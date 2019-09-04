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مؤتمر صحفي مشترك بين "بوتين" و"مودي" في فلاديفوستوك

تتفاوض نيودلهي وموسكو على العديد من الصفقات واتفاقيات التعاون التي تجمع مختلف المجالات في إطار القمة الروسية الهندية العشرين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس (EEF).

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي دُعي كضيف رئيسي لمنتدى التعليم الأوروبي، مؤتمرًا صحفيًا في مدينة فلاديفوستوك.

تُعد شركة Rossiya Segodnya للمعلومات الدولية شريكًا إعلاميًا رسميًا لـ المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس (EEF).

يُقام هذا الحدث في الفترة من 4-6 سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك. في العام الماضي، حضر المنتدى 6 آلاف ضيف من أكثر من 60 دولة، عقدوا صفقات بقيمة 45 مليار دولار تقريبًا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم أمس الثلاثاء، عن ثقته في إسهام الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال "مودي"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن المنتدى لا يقتصر فقط على تبادل وجهات النظر، إذ استعددنا للمشاركة في هذا المنتدى منذ ستة أشهر، حيث زارنا وفد روسي كبير، كما توجه عدد من مسؤولينا ووزرائنا ورجال الأعمال إلى منطقة أقصى الشرق الروسي ورأوها بأنفسهم، والآن أنا أتوجه إلى هناك".

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وأضاف: "أنا على ثقة بأن هذه الزيارة ستعطي دفعة جديدة وطاقة جديدة وزخما جديدا للعلاقات بين البلدين".. مُشيرًا إلى أن علاقات الشراكة بين روسيا والهند قد تجاوزت إطار التعاون العسكري والتقني.

وأردف رئيس الوزراء الهندي: "نحن أصدقاء مُقربون، ومن ثم يتعين علينا أن نفكر فيما يمكننا القيام به في المستقبل، فتكنولوجيا المعلومات تتطور على نحو جيد في الهند، فنحن نحقق نجاحًا في هذا المجال. والآن نعمل على مشروع (جاجانيان)، أول سفينة فضاء مصنوعة بأيدي هندية".. مُشيرًا إلى أن روسيا ستقدم المساعدة للهند في تدريب رواد الفضاء، ومُشددًا على أن التعاون بيت البلدين بات غير مقصور على المجال العسكري والتقني بل يشمل مجالات أخرى.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال سفير الهند لدى روسيا بالا فينكاتيش فارما، يوم أمس الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيعقدان اجتماعا ثنائيا غدا الأربعاء، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي من المقرر أن تبدأ فاعلياته غدا في مدينة فلاديفوستوك الروسية وتستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

وأضاف "فارما" - في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية -" أن بوتين ومودي سيزوران حوض بناء السفن (زفيزدا) للتعرف على قطاع بناء السفن عالي التكنولوجيا".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أكد للصحفيين أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي يلتقيان للمرة الأولى خلال زيارتهما لحوض سفن (زفيزدا)، تليها مباحثات ثنائية موسعة ثم مراسم التوقيع على مجموعة من الوثائق وأخيرا عقد لقاء صحفي.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين إن: "زيادة الاستثمارات المتبادلة" و"التعاون في مجال الطاقة" يتصدران برنامج أعمال اللقاء. ولم تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 11 مليار دولار في 2018.