كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي جنوبي: الإنتقالي حريص على حقن الدماء.. والأحداث الأخيرة فضحت الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ياسر اليافعي المحلل السياسي اليمني ،ورئيس مؤسسة يافع نيوز للاعلام، إن حضور حوار جده الذي دعت له المملكة العربية السعودية من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، يؤكد أن المجلس الانتقالي أكثر حرصاً على حقن الدماء والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في الجنوب، والحفاظ ايضاً على تضحيات أبناء الجنوب فهم من حرر الأرض من مليشيا الحوثي ومن التنظيمات الإرهابية بينما ما يسمى شرعية لم تساهم في تحرير أي رقعة جغرافية لا في الشمال ولا في الجنوب ولا ساهمت بتطهير الجنوب من الإرهاب، ومعظم مسؤوليها في الفنادق، لذلك لا يهمها السلام بقدر ما يهمها استمرار تحقيق مكاسب مادية وسياسية لحزب الاخوان وان كان على حساب دماء وتضحيات أبناء الجنوب .

وأضاف لــ "الخليج 365" بأن المجلس الانتقالي بذهابه إلى جده وقبوله الحوار بدون شروط يؤكد مدى احترامه لدول التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، لذلك سارع إلى الحضور رغم انه الأقوى على الأرض ولم يطرح أي شروط، بينما الشرعية ترفض الحوار لأن من يديرها حزب الإصلاح الموالي لقطر وتركيا ولا يريد أن تستقر الأوضاع في جنوب اليمن ويريد ان يغرق البلد في الفوضى.

وأشار بأن الاحداث الأخيرة كشفت نوايا حزب الإصلاح " اخوان اليمن " وفضحت مخططاتهم التي طالما حذرنا منها في الجنوب، حيث خذلوا كل الجبهات في الشمال مثل حجور وقبائل ال حميقان طوال 5 سنوات ودفعوا بقوة هائلة صوب الجنوب كانت تكفي لتحرير صنعاء وما بعد صنعاء، وكان هدفهم الرئيسي السيطرة على السواحل الجنوبية وباب المندب وتقديمها هدية مجانية لقطر وتركيا، وهذا امر خطير يعرض امن المنطقة للخطر .

وقال بأن اليوم تقع مسؤولية على التحالف العربي إدارة الازمة والحرب في اليمن بعيد عن وصاية الاخوان المسيطرين على الشرعية ليخرج الجميع الى بر الأمان .