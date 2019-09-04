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خرجت الفنانة حياة الإدريسي، بشكل غير متوقع، لترد على كل من سخر، أو استهزأ بهوية عريس ابنتها، كونه إفريقي الأصل.
وارتبطت ابنة حياة الإدريسي، قبل أيام، بشاب غيني الجنسية، يعتنق الديانة الإسلامية، غير أن أصوله دفعت بعضا إلى ممارسة التنمر، والتعامل بعنصرية.
واختارت حياة الإدريسي أن ترد على ما قام به بعض رواد مواقع التواصل “العنصريين”، بجملة كتبتها عبر تقنية ستوري على أنستغرام جاء فيها: “العنصرية لا دين لها”.
واحتفلت حياة الإدريسي بزفاف ابنتها، وابنها من عروس من أصول وجدية في الأسبوع نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر العنصرية تخرج حياة الإدريسي عن صمتها.. لحقت زوج ابنتها وهكذا ردت – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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