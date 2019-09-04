بعد منع دام شهر.. ممتهنو التهريب المعيشي يعودون لاستئناف نشاطهم بباب سبتة

استأنف عدد من ممتهني التهريب المعيشي، أمس الثلاثاء، بباب سبتة المحتلة، نشاطهم بعد إيقافه طيلة شهر غشت الماضي، لتسهيل عملية العبور مرحبا 2019.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الجمارك المغربية والإسبانية سمحت لعدد من ممتهني التهريب المعيشي الذين يحملون السلع يدويا، باجتياز معبر “تارخال2″، في المقابل لم يتم السماح لوسائل النقل الخاصة بالتهريب، استئناف نشاطها بسبب إصلاحات بطريق المعبر.

ويعتبر التهريب المعيشي مصدر عيش المئات من الأسر المغربية بمدن الشمال، التي تقوم بتهريب المواد الغذائية والملابس من سبتة المحتلة عن طريق حملها على الظهر أو باستعمال وسائل النقل الخاصة، قبل أن توزعع لى مختلف الأسواق.