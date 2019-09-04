طقس الأربعاء.. الحرارة مستمرة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بكل من الجنوب الشرقي وبجنوب البلاد وبالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة عند الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي والأبيض المتوسط.

وسيلاحظ مرور سحب أخرى كثيفة فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة ما بين آسفي والعرائش، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة خلال الصباح.

وستظهر سحب غير مستقرة محملة بزخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس والريف والسهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي.

وستتمركز سحب مدارية بجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية. عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

Advertisements

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شرقية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 25 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و28 درجة بالمرتفعات، وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و36 درجة بشمال المنطقة الشرقية والريف والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، فيما ستكون ما بين 36 و43 درجة بالسايس ووالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان ما بين العرائش والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.