كفر قرع: مواطن يهدم مكرها منزله تفاديا للغرامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم المربي خالد مصالحة من بلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، صباح اليوم الأربعاء، على هدم منزله بشكل ذاتي تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي قد تصل لمئات آلاف الشواقل.

وعلم أن صاحب المنزل الكائن في حي "خلة الشلح" اتخذ هذه الخطوة في أعقاب إصدار أمر هدم منزل بحق منزله، وتفاديا للغرامات التي قد تترتب عليه من قبل الجهات المسؤولة.

وجاء في بيان أصدره مجلس محلي كفر قرع "على أثر قيام أحد المواطنين في مبادرة شخصية له بهدم بيته الذي هو قيد الإنشاء في الحي الغربي للقرية، نود أن نشير إلى أن المجلس المحلي يعبر عن امتعاضه لمثل هذا التصرف المرفوض، سيما وأنه ضمن مساعينا الحثيثة لإيجاد حلول هندسية لكل الأحياء والمباني في كفر قرع جرى التوصل إلى حلول هندسية باتفاق مع اللجنة اللوائية في حيفا والمحلية في وادي عارة من أجل منع هدم هذا المنزل".

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وتابع "لقد قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة وبمصادقة اللجنة اللوائية وبطلب من المجلس المحلي، بتقليل عرض الشارع القريب من المنزل من أجل منع الهدم، وقد صادق مجلس محلي كفر قرع في جلسته مساء الأمس على بند 77 و78 لقانون التخطيط والبناء الذي يضمن بحث تقليص عرض الشارع وهذا الأمر جرى المصادقة عليه خصيصا لمنع خطوات الهدم في كفر قرع، ومن هنا خطورة قرار صاحب المنزل الشخصي بهدم المنزل المتواجد ضمن الشارع المقترح الذي صودق عليه باللجنة اللوائية بشهر تموز/يوليو 2018".

واعتبر أنه "بالرغم من توجه رئيس المجلس المحلي برفقة نائبه لصاحب المنزل صباح اليوم من أجل منع تنفيذ الهدم، إلا أنه رفض ذلك معللا بتجنب دفع غرامة مالية للجهات المسؤولة، بالرغم من مطالبة المجلس المحلي بوقف هدم المنزل إلا أن صاحبه رفض الطلب وطالبهم بعدم التدخل في قراره الشخصي".

ورأى في أن "هذا التصرف يمس بالجهود المبذولة أمام سلطة التنفيذ لمنع هدم منازل ضمن نفوذ بلدة كفر قرع، ونأسف لهذا القرار الشخصي لصاحب المنزل، وبدورنا عملنا قصارى جهدنا من أجل إيجاد حلول هندسية وقانونية أمام لجان التخطيط والبناء المحلية والقطرية والدوائر المسؤولة في سبيل جميع الإشكاليات والتحديات الموجودة لمنع عمليات الهدم".