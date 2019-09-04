تفكيك عبوة وتفجير اخرى في الصدر وديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية فككت عبوة وفجرت اخرى في الصدر وديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير كانت موضوعة على جانب طريق مدينة الصدر دون اي اصابات تذكر".
واضاف المصدر ان "قوة اخرى من مكافحة المتفجرات فجرت عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه ضمن منطقة شوك الريم قضاء المقدادية محافظة ديالى".
وتابع ان "العبوة عبارة عن جليكان 20 لتر يحتوي على نترات وكرات حديدية".
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