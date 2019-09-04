رياضة 2019-09-04 | 11:15 المصدر: 32 مشاهدة ذكر تقرير صحفي بريطاني، الأربعاء، أن نادياً جديداً اقتحم صراع ضم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام.



وارتبط إريكسن بالانتقال إلى أندية ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إنتر ميلان بات مهمتًا للغاية بالتعاقد مع إريكسن، وقد ينقض على الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يوقع اللاعب على عقد جديد رفقة سبيرز، بحسب موقع "كورة".وارتبط إريكسن بالانتقال إلى أندية ريال مدريد ، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المنقضي. وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في حزيران المقبل، ولذلك فإن إدارة النادي اللندني لن تمانع في رحيل اللاعب برسوم منخفضة في انتقالات الشتاء المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتر ميلان يدخل سباق التعاقد مع نجم توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.