ما حقيقة إحياء اليسا وعمرو دياب احتفالا مشتركا في الرياض؟

نفى مصدر مقرب من النجم عمرو دياب ما تردد من أخبار حول استعداده لإحياء حفل غنائي خلال الأيام القادمة بمشاركة الفنانة إليسا. وأوضح أن دياب لم يتعاقد على أي حفل جديد ولكن هناك عروض مغرية يتلقاها بإستمرار. بدورها، علقت إليسا، على الأمر وردت على تغريدة لأحد متابعيها عبر "تويتر" كتب لها: "ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمر دياب في موسم الرياض يوم 7 تشرين الثاني، لتعلق إليسا قائلة: "ليس صحيحا".





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