مكتب عبد المهدي يخاطب الفلاح العراقي: مستمرون بانشاء المستودعات لاستلام محصول الشلب

خاطب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الفلاح العراقي بالقول " مستمرون في انشاء المستودعات لاستلام محصول الشلب". وقال السكرتير الخاص لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي لـ الخليج 365، "نؤكد للفلاح العراقي بان الجهد الفني مستمر في انشاء المستودعات والصوامع لاستلام محصول الشلب". Advertisements واضاف ان "ذلك يكون في محافظات الفرات الاوسط وجنوب العراق". يذكر ان القوات الامنية نقلت الكتل الكونكريتية الى مدينة الكوت لاستخدامها في سايلو الشحيمية في الكوت المخصص لخزن الحبوب.



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