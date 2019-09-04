خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن وكالة اعماق

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن وكالة اعماق التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي.

وقالت الخلية في بيان تلقت السوةمرية نيوز، نسخة منه ان "عصابات داعش الإرهابية تحاول ايهام المتلقي بأنها تمكنت من تنفيذ عمليات إجرامية في العراق من خلال نشر الاخبار الكاذبة عبر ما تسمى وكالة أعماق".

واضافت انه "بعد مطابقة ما تعلنه وماهو موجود على أرض الواقع من الاول من شهر اب ولغاية الثامن والعشرين منه، فإن نسبة ٧٧ بالمئة من هذه الأخبار المعلنة هي أخبار كاذبة والمتبقي ليس ذات قيمة وتأثير".