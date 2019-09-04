جنايات ذي قار : السجن 5 سنوات وغرامة مالية لمدان استغل احدى النساء للتسول

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدان اقدم على "استغلال" احدى النساء للتسول في مدينة الناصرية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع غرامة مالية مقدارها 15 مليون دينار عراقي بحق مدان استغل احدى النساء للتسول في مدينة الناصرية".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٦ / ثانيا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".



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