أمر بضبط قيادي إخواني مقرب من البشير بتهم إرهاب وفساد

أصدرت النيابة السودانية، الأربعاء، أمرا بالقبض على القيادي الإخواني عصام أحمد البشير، المقرب من الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن النيابة قررت كذلك حظر عصام البشير من السفر، وحجز أرصدته في البنوك.

وأشارت المصادر إلى أن عصام البشير متورط في قضايا ثراء مشبوهة ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان.

وعصام أحمد البشير هو واحد من أبرز قيادات تنظيم الإخوان البائد في السودان، وتربطه علاقات وثيقة مع الرئيس المعزول عمر البشير.

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وتولى البشير إمامة المصلين بمسجد النور الرئاسي في ضاحية كافوري شمالي العاصمة الخرطوم.

والسبت 31 أغسطس/آب الماضي، قررت هيئة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تأجيل محاكمته إلى جلسة السبت المقبل بعد سماع الشهود.





وكانت المحكمة وجهت رسميا للرئيس السوداني المعزول تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية.

ورفضت المحكمة طلب أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن البشير بالإفراج عن المتهم خوفا من هروبه.

وكان أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن البشير قد أعلن في جلسة سابقة تقديمه طلبا للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمان المالي.