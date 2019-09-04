الكويت للعراق: إقامة منصة "فيشت العيج" حق سيادي

قالت الخارجية الكويتية، إن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فیشت العیج" هو حق سیادي لبلادها في المياه الإقلیمية، على خلفية اعتراض العراق على إقامتها.

وقدمت العراق مذكرة لمجلس الأمن الدولي؛ اعتراضا على إقامة المنصة باعتبار أنها ستؤثر على ترسیم الحدود البحریة بین البلدین.

وقال مسؤول بوزارة الخارجیة الكويتية، في بيان، الثلاثاء، إن بلاده تسلمت المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة وقامت على الفور بالرد عليها.

وبحسب المسؤول الكويتي، أكدت بلاده في ردها أن المیاه الإقلیمیة تم تحدیدھا بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1967 بشأن عرض البحر الإقلیمي لدولة الكویت وتم تحدیثه بتاریخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بشأن تحدید المناطق البحریة، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 15 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

وأضاف أن "فشت العیج" ھي مساحة من الأرض مكونة طبیعیة فوق سطح البحر وتقع في المیاه الإقلیمیة الكویتیة وعلیه فإن بناء المنصة حق سیادي للكويت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي.

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وأشار إلى أنه تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحریة في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات الأمنیة لھذه المنطقة.

ونوه بأنه تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكویتیة-العراقیة باعتزامنا إقامة المنصة.

كما تم توجیه مذكرة للسفارة العراقیة لديها بھذا الشأن بتاریخ 8 فبراير/شباط 2017.

وأكد المسؤول الكويتي أنه فيما یتعلق بترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162، فإن دولة الكویت تؤكد أنھا استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في مایو/أيار الماضي بأن یباشر الخبراء القانونیون في البلدین بالبدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة غیر المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة والرسائل الوزاریة بھذا الشأن.

ولفت إلى أن بلاده دعت الأشقاء في العراق إلى حسم ھذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولیة بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

واختتم المصدر تصریحه بأن "الكویت إذ تستعرض ھذه الوقائع فإنھا تؤكد حرصھا على العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین ومواصلتھا التنسیق مع الأشقاء لحسم جميع الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدین لأي شوائب".