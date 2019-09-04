ازدواجية أردوغان وأبقار داعش.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "بومبيو: لن نسمح لإيران باستخدام الفضاء في الصواريخ الباليستية"، و"كاتب تركي يكشف ازدواجية أردوغان تجاه داود أوغلو"، و"انشقاق جديد بطرابلس.. وخبير: صراع سيطرة بين الإخوان و«الرئاسي»"، و «أبقار داعش».. سلاح جديد للإرهابيين في العراق.

وعن الأوضاع السودانية تتابعون "جوبا تحتضن مشاورات لدفع عملية السلام في السودان" و«العين الإخبارية» تكشف القائمة النهائية لحكومة حمدوك.

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أما في الاقتصاد فتطالعون "مؤشر قطاع المصانع الأمريكي ينكمش لأول مرة منذ 3 سنوات"، و"فشل بريكست يكبد بريطانيا 16 مليار دولار خسائر".

وإلى الملاعب، تطالعون "فان جال: برشلونة لا يستفيد من إمكانيات دي يونج".

وفي الفن تتابعون: «فاتن حمامة» للمخرج البريطاني تيري جيليام.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول.

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